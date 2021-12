Selon le bourgmestre de Saint-Josse, l’aménagement de plain-pied générerait une augmentation du stationnement sauvage, et serait également accidentogène en raison de la pente et de la circulation des bus.

C’est un ultimatum posé par Émir Kir. Le bourgmestre de Saint-Josse demande à la Région de "prendre ses responsabilités pour sécuriser la Chaussée de Louvain". Selon le mayeur, l’aménagement de plain-pied entre Madou et l’église de Saint-Josse générerait une augmentation du stationnement sauvage, et serait également accidentogène en raison de la pente et de la circulation des bus.

"Nous avons déjà contacté de nombreuses fois la Région. Je regrette leur absence de réactivité. Je donne maintenant un mois à la ministre pour réagir. S’ils ne font rien, j’installerai des potelets pour éviter le stationnement sauvage et sécuriser la zone", avertit le mandataire tennoodois.

Du côté du cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), on assure : "la sécurité de tous les usagers, et particulièrement des usagers faibles de la route, est notre priorité. Un contact a été pris avec la commune de Saint-Josse pour trouver des solutions le plus rapidement possible."