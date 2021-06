Pro Vélo a conclu que 2020 était une année particulière: alors que le nombre moyen de cyclistes à Bruxelles a augmenté de 64% en 2020, les déplacements en deux-roues ont largement varié avec les mesures sanitaires. En janvier 2020, juste avant le début de la pandémie, les comptages révèlent une augmentation 53% de cyclistes, soit la plus forte augmentation depuis 2014. Quelques mois plus tard, en mai 2020, le confinement bat son fort et fait diminuer l'utilisation du vélo de 47%. Autre chiffre intéressant, les déplacements à vélo entre 8h et 9h du matin ont diminué de 11%. Pour Pro Vélo, ces chiffres démontrent une chose: "Cela met en exergue l'impact des mesures gouvernementales sur la pratique du vélo en heure de pointe". "Selon que ces mesures se durcissent ou s'assouplissent, les déplacements à vélo pour se rendre au travail ou à l'école diminuent ou augmentent", ajoute Pro Vélo.

Cependant, la crise sanitaire n'a pas empêché une tendance qui se dégage depuis plusieurs années: l'utilisation du vélo à Bruxelles se diversifie. Ainsi, la proportion de femmes se déplaçant à vélo a augmenté de 3,25%. Parmi tous les vélos observés en heure de pointe, on note également une augmentation de 7% sur la présence des vélos à assistance électrique. Le nombre de cyclistes portant un casque (60% en 2020) ainsi que le nombre de vélos équipés d'un dispositif de transport pour enfants (16% en 2020) poursuivent également leur progression.

"Cela montre, je l'espère, que les cyclistes se sentent plus en sécurité à Bruxelles" s'est réjouie la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). "Par ailleurs, il semble aussi que chacun trouve peu à peu un vélo à son pied car nos infrastructures cyclables comptent plus de vélo cargos, plus de vélos électriques, et plus de vélos pliables. Bruxelles change, et nos cyclistes s'équipent de manière de plus en plus diversifiée et intermodale.