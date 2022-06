La deuxième édition du festival d'histoires "Brussels City of Stories", qui se déroule depuis le 15 décembre à Bruxelles, a choisi cette année les transports publics comme décor et comme thème de ses lectures et performances. Des balades, expositions et autres activités sont ainsi organisés ce samedi dans cinq stations de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.

"Brussels City of Stories" est un projet participatif qui vise à occuper le territoire bruxellois de manière poétique en berçant la ville avec les histoires de ses habitants", décrivent les organisateurs parmi lesquels figurent Passa Porta et La Foire du Livre de Bruxelles. "Chacun d'entre nous a une ou plusieurs histoire(s) qui mérite(nt) d'être racontée(s), surtout dans une ville comme Bruxelles, riche de 180 nationalités et près de 100 langues", soulignent-ils.

Le festival a travaillé avec une vingtaine d'associations socioculturelles de différentes communes afin de recueillir ces histoires, qui sont "partout où les gens se rencontrent et où leurs chemins se croisent".

"Dans les stations de la Stib Rogier, Bourse et Gare centrale, des acteurs et actrices accompagnent les passagers pendant leur trajet en leur lisant une histoire spécialement écrite par les écrivains belges Astrid Haerens, Olivier el Khoury et Sophie d'Aubreby", indiquent les organisateurs. "Les stations Rogier, De Brouckère et Bourse présenteront, elles, une oeuvre poétique réalisée à partir d'un collage de textes."

Le festival propose également des balades poétiques, des expositions, un documentaire réalisé par l'organisation à but non lucratif Diogène et un atelier de dessin. Diverses activités devaient également avoir lieu dans le parc de Bruxelles, où le festival se terminera ce samedi.