Dimanche soir, vers 21h20, une explosion suivie d’incendie est survenue dans une habitation de la rue de Liedekerke à Saint-Josse-ten-Noode. La batterie d’une trottinette en charge, était en surchauffe et a finalement explosé, provoquant un départ d’incendie, annonce le Siamu.

"Heureusement l’occupant de l’appartement était présent (sous la douche). Il a immédiatement étouffé le début d’incendie avec des serviettes mouillées. Il a aussi évacué la trottinette vers l’extérieur, sur un balcon. Pendant cette manœuvre il a été légèrement intoxiqué par la fumée et il a été transféré vers l’hôpital." La batterie en cause a été longuement et abondement arrosé d’eau pour refroidir et éteindre.

Dans cette vidéo, une trottinette électrique qui explose pendant son chargement

Le Siamu profite de cet incident pour rappeler les règles de sécurité lorsque vous rechargez la batterie d'un trottinette chez vouis : respectez le mode d’emploi du fabricant, utilisez uniquement les chargeurs originaux fournis avec l’appareil et/ou des accessoires de fabricants connus, laissez refroidir les appareils/batteries après un usage intensif, chargez toujours vos batteries près d’un détecteur de fumée et loin d’objets inflammables, ne déposez pas vos batteries en plein soleil ou sur un chauffage, mais dans un endroit sec avec une température stable (évitez aussi d’exposer, pendant une longue durée, votre e-bike au soleil brûlant), surveillez régulièrement la batterie pendant la charge. A domicile, il est vivement déconseillé de charger pendant la nuit, retirez la fiche de la prise quand la batterie/accu est chargée complètement, faites contrôler votre batterie par un spécialiste en cas d’accident avec votre trottinette/e-bike, ou en cas de chute de la batterie.