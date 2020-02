La circulation des trains est rétablie entre Charleroi et Bruxelles, a confirmé mercredi en fin de matinée Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Une grue avait heurté une caténaire lors de travaux menés sur cette ligne à hauteur de Waterloo durant la nuit. Le trafic avait alors été perturbé pendant l'heure de pointe.

Le service ferroviaire s'est fait sur une voie unique entre Rhode-Saint-Genèse et Braine-l'Alleud et certains trains ont été supprimés le temps des travaux. Ceux-ci sont désormais terminés et la circulation a pu être rétablie.