Dès lundi et jusqu'au 13 août prochain, la Stib va procéder à des travaux de renouvellement de voies dans l’avenue Louise, entre les arrêts Louise et Stéphanie. Ce chantier nécessite l’interruption des trams 8, 92, 93 et 97. Les trams 92 sont interrompus sur un plus grand tronçon en raison des travaux de voies déjà en cours dans l’avenue Brugmann.

Du lundi 26 juillet au jeudi 29 juillet et du dimanche 1er août au mardi 3 août, uniquement après 20h, les trams 8 et 93 seront par ailleurs interrompus sur un plus grand tronçon en raison de travaux d’élagage dans l’avenue Louise.

Plus en détail :

- Les trams 8, 93 et 97 sont interrompus entre les arrêts Stéphanie et Louise. La distance entre ces deux arrêts est à parcourir à pied.

- Les trams 92 sont interrompus entre les arrêts Vanderkindere et Louise. Un T-bus circule entre les arrêts Vanderkindere et Stéphanie. La distance entre Stéphanie et Louise est à parcourir à pied.

© STIB

© STIB

Itinéraire du T-bus direction Stéphanie :

Vanderkindere (avenue Winston Churchill n°8)

Molière (avenue Molière n°179)

Darwin (place Georges Brugmann n°29)

Lepoutre (à l’arrêt du bus 60 direction Ambiorix, avenue Louis Lepoutre n°6)

Ma Campagne (à l’arrêt du bus 54 direction Forest Centre (Bervoets), chaussée de Waterloo)

Janson (chaussée de Charleroi n°176, peu avant la rue de l’Aqueduc)

Defacqz (avenue Louise n°148)

Stéphanie (avenue Louise n°76)

Itinéraire du T-bus direction Vanderkindere :