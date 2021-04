La Stib va procéder au remplacement d'un aiguillage situé à Beekkant durant le week-end de Pâques. Ces travaux auront un impact sur la circulation des métros des lignes 1-5 et 2-6. Des alternatives sont prévues, indique la société bruxelloise des transports publics jeudi.

Ces travaux seront effectués entre le 3 et le 5 avril prochains. La circulation des métros sera interrompue entre les stations Etangs Noirs et Gare de l'Ouest (lignes 1 et 5) ainsi qu'entre les stations Osseghem et Gare de l'Ouest (lignes 2 et 6).

Durant ces travaux, une navette de bus assurera la liaison entre les stations Etangs Noirs et Beekkant. La ligne 87 (Simonis - Beekkant) sera prolongée jusqu'à la station Etangs Noirs et la ligne 86 (Machtens - Gare Centrale) sera renforcée et exploitée au moyen de bus articulés afin d'offrir plus de capacité, précise la Stib.