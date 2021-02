D'ici 2026, le gouvernement bruxellois va concrétiser seize projets visant à revitaliser l'économie après la crise sanitaire grâce aux 395 millions d'euros débloqués dans le cadre du plan de relance de la Commission européenne. Cette enveloppe sera versée dans les trois prochaines années et doit être dépensée d'ici 2026 au plus tard.

Quatre projets d'envergure concernent la mobilité et les travaux publics et représentent un budget de plus de 140,65 millions d'euros, soit 27 % de la totalité de l'enveloppe.