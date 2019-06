Deux véhicules autonomes 100% électriques circuleront tout l'été dans cet écrin de verdure.





Du 28 juin au 22 septembre, la Stib mettra gratuitement en service deux véhicules autonomes 100 % électriques dans le parc de la Woluwe. Ils seront mis en service du vendredi au dimanche de 13h à 19h.

Ces véhicules de 4 mètres de long et 2 de large ont une capacité de 12 places (6 assises, 6 debout) et atteignent une vitesse maximale de 15 km/h. Du personnel de la Stib sera présent à bord afin d'accompagner les voyageurs.





La navette autonome de la Stib © Ennio C.







Cette technologie de navette sans conducteur est rendue possible grâce à des systèmes de détections installés aux quatre coins du véhicule et sur le toit. La navette détecte à l'aide de ces lidars les obstacles fixes et en mouvement qui entrent dans son environnement et réagit à la présence de ces obstacles.





Des éléments fixes de repérages sont installés le long du trajet afin de permettre aux navettes de se repérer dans leur environnement.





Habillées aux couleurs de la Stib, les navettes disposent d'une porte électrique d'un seul côté et sont équipées d'une rampe électrique pour les personnes à mobilité réduite. Les quatre batterie présentes dans chaque navette leur permettent une autonomie suffisante pour une journée d'exploitation. Elles sont rechargées la nuit dans des conteneurs installés à cet effet.





La navette autonome de la Stib © Ennio C.







Le site du parc de la Woluwe n'a pas été choisi au hasard. Avec son absence de circulation, la largeur de ses allées asphaltées (8 mètres) et la présence de courbes, ce parc est intéressant d'un point de vue technique.





Un second test est prévu sur le site de Solvay, à Neder-over-Hembeek, entre Toussaint 2019 et Carnaval 2020.





Des navettes similaires sont déjà mises en service par la RATP à Paris.