Il est recommandé d'éviter les déplacements inutiles et de, si possible, se déplacer en dehors des heures de pointe.

Suite aux recommandations émises par le gouvernement fédéral ce jeudi soir, la Stib a décidé ce vendredi matin d'interdire l'échange d'argent liquide sur l'ensemble de son réseau.

"Une des recommandations émise par le gouvernement hier est de limiter au maximum la manipulation d'agent liquide. Il a donc été décidé ce matin de supprimer temporairement la vente des titres de transport dans les véhicules pour éviter de les payer en liquide. C'est donc suspendu jusqu'aux vacances de Pâques. Au niveau des Bootik et Kiosk, la vente des titres de transport se fait uniquement via carte bancaire",assure Cindy Arents, porte-parole de la Stib.

"Nous suivons de près les recommandations du SPF santé publique comme le fait de se laver les mains, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, etc." ajoute Cindy Arents.

Enfin, une attention toute particulière est prêtée au nettoyage des véhicules et des stations. "Un entretien de nos véhicules se fait déjà tous les jours, et nous intensifions le nettoyage des barres où les usagers se tiennent, des boutons et ce genre de choses depuis quelques jours", conclut-elle.