Si la Région résilie son contrat avec JC Decaux, elle devra lui verser une compensation de plus de 20 millions d'euros.

Ce mardi matin, un débat mouvementé a animé le parlement bruxellois lors de la commission de Mobilité. Interpellée par différents députés bruxellois, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) a dû répondre à de nombreuses critiques visant les Villo de la capitale.

Pour Christophe de Beukelaer, député bruxellois, "le système de bornes de vélos partagés est dépassé. Il ne permet pas le porte à porte, il oblige l'utilisateur à se déplacer et ce nouveau système de batterie oblige les gens à charger leur dispositif chez eux et à devoir la prendre partout." D'après une étude commandée par la Région 2016 et mise en lumière par l'élu, l'éléctrification d'une partie de la flotte des Villo! avait d'ailleurs été fortement déconseillée à l'époque. "Cette étude qui a été faite auprès de centaines de Bruxellois stipulait clairement qu'il valait mieux développer l'offre de vélos électriques en free-floating. Pourquoi ne pas l'avoir écouté?" En effet, Christophe de Beukelaer assure que les systèmes de free-floating comme Billy Bike ou Jump coûteraient moins cher à la Région et répondraient plus aux attentes des citoyens.

La député N-VA Cieltje Van Achter relève quant à elle le manque d'entretien des dispositifs Villo. "De nombreux écrans sont cassés, les applications ne fonctionnent pas toujours, etc.", déplore l'élue. Les députés ont aussi critiqué le manque d'autonomie des batteries et la difficulté d'utilisation du système.

Et même du côté de la majorité, des aspects négatifs ont été mentionnés. Si quelque 1 000 batteries ont déjà été commandées depuis le lancement des Villo électriques en novembre dernier, le député Julien Uyttendaele (PS) a fait savoir de manière anecdotique qu'il attendait la sienne depuis le mois de décembre.

Enfin, les verts sont quant à eux intervenus sur le sujet qui fâche, à savoir les panneaux publicitaires. Pour mémoire, le contrat Villo entre la Région et la multinationale JC Decaux convenait que, contre 5 000 vélos réguliers, la compagnie d'affichage publicitaire obtenait plus de 500 panneaux de 2 et 8 mètres carrés dans la ville. Ensuite, un total de 150 nouveaux panneaux digitaux sont prévus en région bruxelloise, constituant la contrepartie accordée par la région à JC Decaux, pour l’installation des villos électriques à Bruxelles. "Ecolo est contre ce genre de dispositif qui nuit à la qualité de l'espace public", a déclaré le député Tristan Roberti (Ecolo).

Dans sa réponse, Elke Van den Brandt a rappelé que la Région est liée à JC Decaux par ce contrat jusqu'à 2026. "Si nous voulons rompre ce contrat, ça sera extrêmement cher", explique-t-elle. En effet, si la Région résilie son contrat avec JC Decaux, elle devra lui verser une compensation de plus de 20 millions d'euros, révèle Bruzz.

Par ailleurs la ministre n'a pas encore pu fournir les chiffres réels d'utilisation des Villo électriques, ni un cadastre des panneaux publicitaires JC Decaux. Elle rappelle cependant que ces dispositifs sont interdits dans les ZACA (Zone à Concentration d'Accidents).