"En 2018, les agents de la Stib ont procédé à 1,2 million de contrôles de titres de transport sur l’ensemble du réseau et dressé 61.957 procès-verbaux", annonce la Stib à l'occasion du lancement d'une nouvelle campagne de communication destinée à inciter les usagers à payer. "Le taux de fraude apparent (c’est-à-dire le rapport entre le nombre de procès-verbaux dressés et le nombre de voyageurs contrôlés sur l’année écoulée) atteignait 5,27%."

Pour mémoire, les amendes varie de 107 euros pour une première infraction à 480 euros si l'usager voyage avec un titre de transport falsifié ou celui d'une tierce personne. Manque à gagner : environ 11 millions d'euros chaque année. Cette nouvelle campagne s’appuie en partie sur une campagne d’affichage et son slogan "Pas envie de payer votre voyage ? Attendez de voir le prix des amendes".

Dans cette campagne, la Stib offre à ses clients en règle l'opportunité de gagner des billets pour un dîner gastronomique à bord du Tram Experience. Cette campagne se poursuivra jusqu’au 18 décembre. Par son biais, la Société de transport public entend rappeler aux voyageurs que ce geste simple permet également à la Stib de mieux connaître les besoins de ses voyageurs.

"Quelles sont les lignes les plus fréquentées, à quelles tranches horaires, sur quel trajet. Nous pouvons ainsi mieux adapter, dans la mesure de ses possibilités, notre offre à la demande : augmenter les fréquences, mettre en service des véhicules de plus grande capacité ou étendre les heures de pointe, par exemple. Valider son titre de transport, c’est donc aider aussi les autres voyageurs à bénéficier de transports publics performants et adaptés à leurs besoins."