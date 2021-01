Ce mercredi, nous apprenions qu'une nouvelle ligne de tram allait voir le jour en 2026 afin de ralier la gare de Bruxelles-Nord à l'aéroport de Bruxelles National en trente minutes.

De Werkvennootschap, l'organisme flamand chargé des grands projets de mobilité, est en charge des travaux d'infrastructure et va construire le futur tronçon entre l'OTAN et l'aéroport, mais c'est la Stib qui exploitera cette future ligne. Le chantier démarrera en 2023 et devrait être terminé en 2026.

"Il s'agit du prolongement de la ligne 62 et l'exploitation se fera par la Stib", confirme An Van Hamme, porte-parole de la Stib.

Longue de 12 km, cette ligne de tram longera le boulevard Léopold III et rejoindra le Ring. Une piste cyclable sécurisée va également voir le jour le long du futur tracé.