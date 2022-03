La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) flingue Villo! Bruxelles Mobilité M. L. © DIDIER BAUWERAERTS

"Nous ne nous fermons pour l’instant aucune porte mais nous devons constater que la plupart des systèmes récents de vélos partagés ne sont plus financés par la publicité. L’évolution technologique remet également en cause le système de stations tel que proposé par Villo!. Le free-floating n’est cependant pas forcément la panacée et l’on observe l’émergence de systèmes hybrides avec des zones équipées de stations (physiques ou virtuelles sous forme de drop-zones) et des zones de free-floating", a-t-elle commenté.