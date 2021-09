La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) veut plusieurs journées sans voiture Bruxelles Mobilité M. L. © GUILLAUME JC

Présente aux quatre coins de la capitale - sur son vélo, forcément -, Elke Van den Brandt a profit de cette journée pour proposer la tenue de plusieurs journées sans voiture par an dans la capitale. "Le Dimanche sans voiture est vraiment une fête pour toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à vouloir ces jours de fête supplémentaires. Evidemment, je suis partante pour cela", a-t-elle déclaré.