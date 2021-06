Du dimanche 13 juin au mardi 15 juin, une interdiction de stationnement sera mise en place dans les différents périmètres de sécurité. La police fera procéder à l’enlèvement de tous les véhicules (en ce compris les vélos, cyclomoteurs, motos et trottinettes) dans les zones disposant d’une interdiction de stationnement. De plus, des fermetures de circulation seront mises en place à l'intérieur et autour de ces périmètres de sécurité.

Il s’agit, entre autres, des alentours du site de l'Otan à Bruxelles-Evere (A 201/avenue Léopold III sera fermée toute la journée du lundi 14 juin dans les deux directions entre le Ring 0 et l'intersection avec l’avenue Bordet), des environs du Palais Royal (la circulation sera perturbée la journée du 15 juin sur la place des Palais, la place du Trône, la rue de Brederode et le Parc Royal), de l'ambassade américaine (la rue Ducale et la voie latérale du boulevard du Régent entre la rue de la Loi et la rue Lambermont resteront fermées du 13 juin midi au 15 juin), de The Hotel, ainsi que du quartier européen (le périmètre habituel dit sommet européen sera fermé la matinée du 15 juin).

Il sera également procédé à des fermetures temporaires de la circulation, entre autres, à la fin de la E19 (entrée Machelen), le Ring 0, la E40 entre le Ring 0 et le complexe Reyers, la rue de la Loi, la rue Belliard, le boulevard de Waterloo, l’avenue de la Toison d’Or et la petite ceinture de Bruxelles en surface. Par conséquent, plusieurs tunnels de Bruxelles seront également fermés à la circulation.

Un laissez-passer n'est valable que sur les routes en dehors des autoroutes. "Nous conseillons à la population d'éviter ces sites en voiture et d'utiliser autant que possible les transports en commun", indique la zone de police Bruxelles-Ixelles. La Stib et De Lijn feront le nécessaire afin de dévier les bus et les trams au besoin. Certaines entrées de stations de métro seront fermées (Arts-Loi et Schuman), mais ces stations resteront accessibles aux navetteurs via d'autres de leurs points d'entrée. Aussi, la circulation habituelle des métros sera assurée.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Internet www.polbru.be, et plus particulièrement www.polbru.be/natosummit2021.