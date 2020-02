Au 1er août 2018, il y a avait 623.052 véhicules immatriculés à Bruxelles, dont 488.895 voitures.

L'Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA) vient de publier sa revue annuelle Mini Bru. Une partie de cette analyse est consacrée à la mobilité bruxelloise. "Pour refléter les préoccupations grandissantes en rapport avec la mobilité sur le territoire bruxellois, le Mini-Bru 2020 présente un nouveau graphique qui illustre les changements de comportements pour se rendre sur son lieu de travail. Les données utilisées portent sur le mode de déplacement domicile-travail principal pour les travailleurs occupés dans une entreprise localisée en Région bruxelloise et occupant plus de 100 personnes", explique l'Institut en préambule.

Ainsi, entre 2005 et 2017, l’usage de la voiture a fortement reculé puisque la part des déplacements effectués en voiture est passée de 45% à 36%. Ce recul a profité à l’ensemble des transports en commun : le train (34 % du total en 2017, en hausse de 2 points par rapport à 2005) et plus encore les transports urbains (métro, tram, bus qui atteignent 19 % des déplacements en 2017, soit 4 points de plus qu’en 2005).

La part de la mobilité douce pour se rendre sur le lieu de travail a également progressé durant cette période aux dépens de la voiture. En effet, pour l’année 2017, les travailleurs ont eu recours au vélo dans 4,4 % des cas (contre 1,2 % en 2005) tandis que 3,5 % d’entre eux ont opté pour la marche (2,6 % en 2005).