C’est une des plus anciennes pistes cyclables de la Région bruxelloise. La bande du boulevard du Souverain, dont le tracé remonte à 1896, vient d’être rénovée. "Cette magnifique piste est désormais plus large et confortable, et permet aux cyclistes de se croiser et de se dépasser en toute sécurité", se réjouit la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

La piste à cheval sur les communes d’Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre dispose du désormais emblématique tapis d’asphalte de couleur ocre. Pour ce projet, Bruxelles Mobilité a pu bénéficier d’une aide financière de 350.000€ de la part de la Fondation Roi Baudouin, via le "Fonds Vélos à Bruxelles".