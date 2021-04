La Fondation Roi Baudouin dégage de nouveaux des montants conséquents pour des infrastructures cyclistes à Bruxelles, via son fonds Bikes in Brussels. Dans cette nouvelle fournée, dix projets ont été sélectionnés, pour un montant d'un peu plus de 800 000 euros. Depuis sa création en 2018, ce fonds a déjà soutenu 37 initiatives concrètes en faveur du vélo à Bruxelles, pour un montant de près de 3,5 millions d’euros. Ce fonds reste ouvert aux projets et initiatives, précise la Fondation, qui invite quiconque le souhaite à rentrer de nouveaux projets.

Voici les dix nouveaux projets sélectionnés par la Fondation Roi Baudouin :



- À cheval sur Woluwe-Saint-Pierre et sur Auderghem, la piste cyclable du boulevard du Souverain passera de 2 à 4 mètres de large. Le revêtement sera modifié. Il prendra la couleur ocre, typique des nouvelles pistes cyclables.

- Une traversée cyclable sera créée entre les campus de la VUB et de l'ULB, des parkings vélos seront installés.





- La commune de Forest réalisera le balisage d’itinéraires cyclables communaux. Les dix écoles communales seront par ailleurs équipées d'arceaux à vélos en forme de voiture.





- À Schaerbeek , l’école fondamentale De Muziekladder installera des parkings à vélos destinés aux élèves, professeurs et autres visiteurs de l’école et de l’académie de musique J.H. Fiocco.





- À Schaerbeek toujours, la Maison Médicale Le Noyer installera deux abris destinés aux vélos des soignants et patients.





- Watermael-Boitsfort installera des parkings à vélos couverts pour dix vélos chacun dans l’école des Cèdres et l’école de la Sapinière.





- À Evere , le collège Fra-Angelico mettra en place des infrastructures pour garer et garantir la sécurité des vélos des élèves, des enseignants et du personnel de l’école.





- À Uccle, l’Institut royal pour sourds et aveugles (Irsa) installera trois nouveaux modules de parking à vélos couverts et sécurisés pour les membres de son personnel.





- À Uccle toujours, l’ASBL Les Cailloux installera des espaces sécurisés destinés aux vélos de son personnel.





- À Anderlecht, la maison des jeunes Rezolution installera un parking pour 20 vélos.