La piste cyclable, en bois, du Pont Fraiteur est fermée à la circulation des vélos, annonce la commune d'Ixelles. La raison ? Des risques de glissade et de chute en cas de neige ou de gel, comme c'est le cas aujourd'hui et ces derniers jours.

"En raison des problèmes de sécurité constatés ces derniers jours par les cyclistes sur le Pont Fraiteur, à cause de la pluie et du gel, le bourgmestre d'Ixelles Christos Doulkeridis, a pris la décision de faire fermer la passerelle en bois du pont destinée aux cyclistes, lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas un passage sans risque de glissade et de chute", a communiqué la commune ce midi.

"Une analyse et des informations objectivées sur la sécurité du revêtement de cette passerelle ont été demandées à Infrabel, gestionnaire du pont. En attendant, les cyclistes sont invités à emprunter la voirie, comme c'est déjà le cas dans le sens allant du cimetière d'Ixelles vers Delta."

Cette situation a fait rire - jaune - le conseiller communal Objectif XL Geoffroy Kensier : "selon l'Institut royal météorologique de Belgique, il pleut en moyenne un peu moins de 200 jours par an. En hiver, il est même possible qu’il neige", a-t-il ironisé.