Il s’agit du "chaînon manquant" entre Bruxelles et Woluwe-Saint-Etienne. Actuellement, la piste cyclable le long de l’E40 permet de relier la place Meiser (Schaerbeek) à l’avenue des Communautés (communes d’Evere et Woluwe-Saint-Lambert). Quelques mètres plus loin, une autre piste cyclable en site propre, la "F203", débute de l’avenue du Péage, à la frontière entre la Région bruxelloise et la commune de Zaventem pour rejoindre Woluwe-Saint-Etienne.

Mais entre ces deux tronçons cyclables, c’est le "gap"… enfin plus pour longtemps. L’agence publique flamande, Werken Aan de Ring, construit une liaison cyclable pour relier les deux pistes. Le chantier a été lancé en octobre… et, mi-avril, n’est pas encore clôturé.

"Ces travaux sont en effet presque terminés. Nous avons encore un petit problème technique, car le permis de signalisation ne correspond pas au plan du permis d'environnement. Nous devons donc demander un permis modifié pour la signalisation afin de pouvoir terminer les travaux", détaille le porte-parole de l’agence flamande.

Il faut dire que la piste, fermée par des barrières métalliques, est en effet presque opérationnelle. Contrairement à la piste le long de l’E40, cette nouvelle piste s’inscrit en site propre, sur la butte à côté de la voie rapide. Werken Aan de Ring prévoit encore trois semaines de délai. À terme, l'agence publique flamande ambitionne de prolonger la liaison cyclable jusqu'à Louvain via Bertem.