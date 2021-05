Le projet de taxe kilométrique intelligente devra être soumis au Conseil d’État, ont décidé avant-hier les membres du Comité de concertation. Le texte de l’ordonnance a été envoyé hier après-midi après un vote en deuxième lecture au gouvernement bruxellois. Lors du Codeco d’avant-hier, les Bruxellois ont pris acte qu’il n’y avait toujours pas d’accord entre les trois régions. Mais se réjouissent d’entendre que les discussions pouvaient se poursuivre. Autrement dit, que les Régions flamande et wallonne n’enterraient pas le projet bruxellois.

Enterré, certes non mais en retard par rapport à l’agenda initial, certainement. D’au moins six mois, voire plus. Explications