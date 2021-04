Tout usager de l’espace public l’aura remarqué, dès qu’on circule à pied, à vélo, sur tout engin de micro mobilité, en transports en commun ou en voiture, on se retrouve face à un nombre important de panneaux de signalisation. Les panneaux du code de la route, les piquets d’arrêts des différents opérateurs que sont les Tec, Stib et De Lijn, la signalétique touristique, etc.

Ces différents panneaux occasionnent une pollution visuelle et ils diminuent l’espace pour les piétons et gênent la circulation des personnes à mobilité réduite (PMR).