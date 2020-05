Actuellement, les véhicules de secours sont tenus de respecter les limites de vitesse dans les zones apaisées.

Durant ce confinement, de nombreux aménagements ont été apportés à l'espace public afin d'améliorer la mobilité douce dans la capitale. C'est ainsi qu'un réseau supplémentaire de 40 km de pistes cyclables a été tracé sur les axes régionaux, et les communes ont mis en place des rues cyclables dans lesquelles la vitesse ne peut être supérieure à 30 km/h.

Ces aménagements, en ce compris les zones apaisées limitées à 20 km/h, comme à Uccle par exemple, ont pour objectif d'offrir plus d’espace aux résidents et de permettre la distanciation sociale par la mise en place de zones résidentielles/de rencontres et de rues réservées au jeu.

Du côté du syndicat SLFP, on dit regretter que ces mesures aient été prises sans aucune concertation. "Le problème de ces mesures est qu'aucune dispense n'est prévue pour les véhicules prioritaires", s'insurge Eric Labourdette, président du SLFP.

Dans les zones 20, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique. Les jeux y sont également autorisés, les conducteurs doivent laisser la priorité aux piétons et redoubler de vigilance en cas de présence d'enfants. Dans les rues cyclables, le cycliste peut utiliser toute la largeur de la voie publique lorsqu’elle n’est ouverte qu’à son sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu’elle est ouverte aux deux sens de circulation. Toute rue cyclable est accessible aux véhicules à moteur. Ils ne peuvent toutefois pas dépasser les cyclistes. La vitesse ne peut jamais y être supérieure à 30 km/h, y compris pour les véhicules d'urgence.

"En l’attente d’une modification du statut des voiries ou d’un modification du Code de la route, il est demandé au chauffeur du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale de tenir compte de la présence de ces zones dans l’itinéraire pour se rendre en intervention", s'étonne Eric Labourdette. "En cas d'infraction, le chauffeur pourra être tenu civilement et pénalement responsable !"

Contacté, le cabinet de la ministre de la Mobilité et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt dit être conscient de cette problématique, et a pris les devant afin de changer la législation. "Il est clair que les services de secours doivent pouvoir rouler plus vite dans les zones de rencontre, raison pour laquelle nous avons lancé une procédure pour changer le code de la route pour permettre aux véhicules d'urgence de rouler plus vite", explique-t-on.

"Enfin, concernant les piste cyclables sur les voiries régionales, chaque piste a été tracée en concertation avec les services de secours et cette concertation sera systématique à l'avenir", conclut-on du côté du cabinet.