Présenté à la presse la semaine dernière, le plan de relance du gouvernement bruxellois sera débattu ce matin au Parlement. Il prévoit un budget de 120 millions d’euros pour redynamiser la capitale après la crise du Covid-19. Son volet mobilité dispose, lui, d’un montant d’environ sept millions d’euros et entend "donner la place à toutes les mobilités afin d’éviter un report modal défavorable à la qualité de vie en ville".





Il s’articule pour cela autour de neuf mesures : une action leasing de vélos, un boost de l’exécution du plan stationnement vélos, un encadrement de l’espace public post-Covid, la mise en œuvre de l’apaisement des mailles prévues par le plan Good Move, un réseau de pistes cyclables, l’amélioration de l’accès aux vélos, des cargaisons via Cargo Bike, l’intégration de l’offre de vélos partagés en libre-service aux services publics et la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans.





"Notre stratégie est de développer les modes actifs. L’objectif, comme cela a été fait au niveau de la rue de la Loi, est de répartir l’espace public pour accorder plus d’espace aux piétons et aux cyclistes et ainsi garantir une distanciation physique aux citoyens, ce qui garantit à terme plus de fluidité pour les automobilistes", explique Arnaud Verstraete, chef de groupe Groen au Parlement bruxellois. Une stratégie qui n’est pas au goût de tous, notamment