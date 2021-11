C’est aujourd’hui un complexe délabré, vide depuis 20 ans. Demain, ce sera "le" nouveau siège de la SNCB… du moins, c’est l’ambition de la compagnie ferroviaire. L’enquête publique pour le réaménagement de l’emblématique bâtiment du Tri Postal vient de débuter et se déroule jusqu’au 14 décembre.

© D.R.

"Le projet rassemble dans un bâtiment toutes les directions de la SNCB, aujourd’hui présentes sur 7 sites autour de la gare du Midi", nous indique la porte-parole de la société publique.

Outre la rénovation du vétuste bâtiment, le projet prévoit la construction d’une extension verticale d’une hauteur de 60 mètres. Une structure impressionnante constituée de matériaux transparents, qui sera munie d’une installation lumineuse interactive.

© D.R.

© D.R.

Le projet prévoit également l’intégration de commerces au niveau de l’avenue Fonsny.

Au centre du PAD, et déjà des contestations

La résurrection du bâtiment du Tri Postal et la rénovation de la gare constituent la pierre angulaire du vaste projet de réaménagement du quartier du Midi, le fameux "Plan d’Aménagement Directeur", qui vient d’être soumis à l’enquête publique. "Ce projet contribue à une transformation en profondeur du quartier du Midi. Le foncier libéré par la vente des terrains et bâtiments de la SNCB, est quant à lui de nature à revaloriser significativement le quartier dans son ensemble. Ces terrains vont en effet pouvoir accueillir de nouveaux projets et de nouvelles fonctions urbaines complémentaires pour le quartier : logements, commerces, espaces publics et espaces verts, équipements…", explique la SNCB.

© D.R.

Mais autant dire que le projet ne fait visiblement pas l’unanimité dans la capitale. Une fronde contre le projet est actuellement menée par Inter-Environnement Bruxelles et l’Arau (Atelier de Recherche et Action Urbaine). Le collectif "Midi moins une" a de son côté lancé une pétition pour l’abandon du PAD, et a recueilli plus de 2.000 signatures.

La SNCB espère en tout cas un permis pour 2022 afin de démarrer le chantier "dans la foulée".