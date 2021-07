La première Roller Bike Parade prévue ce vendredi soir à Bruxelles a été annulée par les organisateurs après concertation avec la police en raison du match de quart de finale de l'Euro Belgique-Italie, ont indiqué en milieu de journée l'équipe en charge de l'événement et le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse. Le départ devait être donné à 20h00 sur la place Poelaert. "Des policiers sont mobilisés pour les éventuelles festivités en marge du match Belgique-Italie et la parade pourrait aussi se retrouver au milieu d'endroits où des gens ont envahi l'espace public pour faire la fête", motive Olivier Slosse.

Le coup d'envoi de la saison est reporté à vendredi soir prochain. Environ 1 200 participants sont attendus à Bruxelles. L'événement est entièrement gratuit.

A Bruxelles, la parade partira de la place Poelaert tous les vendredis à 20h, et passera par le quartier du Châtelain, la place Jourdan, la chaussée de Waterloo, l'avenue de la Toison d'Or, la place Flagey ou encore le boulevard Anspach. Une petite boucle de 5 km d'une durée d'environ 40 minutes est adaptée aux débutants. Une grande boucle de plus ou moins 20 km est destinée aux pratiquants plus aguerris.

Les parades de rollers, de skates et vélos sont organisées à Bruxelles, mais aussi dans au moins neuf autres villes belges parmi lesquelles Anvers, Charleroi, Mons, Louvain, Hasselt et Wavre.

Des DJs suivent la troupe à l'arrière de pick-up pour assurer une ambiance festive à l'événement. Après une édition restreinte l'an dernier pour raison sanitaire, plus de 40 000 participants (entre 300 et 2 000 par parade) sont attendus cette année. Près de 35 parades sont déjà planifiées pour cette saison.