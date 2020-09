A partir du 18 septembre, une rue scolaire sera instaurée à Evere. Dans le cadre de la semaine de la mobilité, la rue Doolegt, devant l'école communale de La Source sera fermée à la circulation entre 8h et 8h45 et entre 14h45 et 15h15 tous les jours d'école sauf le mercredi où la route sera fermée entre 12h et 12h30. Concrètement, pendant ces créneaux horaires, il ne sera plus possible de passer en voiture devant l’école.

Il s’agit d’une phase test entreprise conjointement par la commune, l’école, la police et la prévention. La phase test durera au moins 6 mois. Une évaluation indépendante d’impact sera réalisée.

L'objectif affiché de cette expérimentaion est "d'encourager les parents à utiliser, tant que possible, des modes de transport alternatifs à la voiture pour déposer les enfants à l’école, précise le communiqué de la commune. Cela permettra de diminuer la pression automobile et la circulation dans le quartier aux heures de pointes.

"Ces mesures visent aussi à augmenter la sécurité de tous vu que l’espace devant l’école deviendra piétonnier pendant les heures de rentrée et de sortie des classes. Cela permettra plus de convivialité dans un espace apaisé".