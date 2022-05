La rue Egide Van Ophem à Uccle sera bientôt rénovée : "on a eu de nombreuses plaintes pour excès de vitesse" Bruxelles Mobilité M.D. L’enquête publique portant sur les différents aménagements a commencé ce lundi. © D.B.

Nouveauté pour la rue qui relie la rue de Stalle à la gare Uccle Calevoet : elle accueillera une piste cyclable. La rue, placée sur l’itinéraire cyclable régional 1, accueillera une piste cyclable en site propre, unidirectionnelle dans le sens de la montée. Thibaud Wyngaard (Ecolo) échevin en charge des Travaux publics, justifie cette mesure par un souci de sécurité. “En montée, les vélos peuvent stresser d’avoir des voitures derrière eux et les voitures sont ralenties.”



D'autres aménagements sont également prévus comme le placement de dispositif de ralentissement. “On a eu de nombreuses plaintes pour excès de vitesse sur cet axe à 30 km/h". La voirie sera également légèrement réduite en largeur “mais les bus De Lijn passeront toujours". D’ailleurs, les Quais seront rehaussés pour permettre un meilleur accès aux PMR. L'éclairage public sera également renforcé le long de la rue. Les trottoirs seront plus largement rénovés sans pour autant être élargis sauf aux intersections. Des "trottoirs traversants" (passage piéton dans le même matériau que le trottoir) seront installés près de la gare Uccle Calevoet et au croisement avec la rue Pierre de Puysselaer.



Côté verdurisation, la commune prévoit 30 abattages et 56 nouvelles plantations d'arbres aux abords de la rue. Le stationnement surtout situé en haut de la rue ne devrait pas être impacté.



Rien n'est encore totalement arrêté. L’enquête publique portant sur ces différents aménagements a commencé ce lundi et durera un mois. L'échevin espère pouvoir lancer les travaux en 2023 : “le planning doit être affiné avec l’entrepreneur, on veillera à réduire au maximum l’impact pour les riverains." La rue sera tout de même totalement réasphaltée et l’encadrement de chaussée sera refait également.