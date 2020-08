La rue Sainte-Catherine, en plein coeur de la capitale, vient d'être mise en zone piétonne dans sa portion entre la rue des Poissonniers et la rue du Vieux Marché aux Grains, ainsi que sur la moitié de la place du même nom, côté Noordzee. Des bacs à fleurs ont été installés pour empêcher le passage des voitures. Cette mise en piétonnier intervient un an et demi avant la date proposée à l'époque en conseil communal. Il était question d'une mise en piétonnier après les travaux.

Ici, la forte affluence de la clientèle dans cette artère hautement commerciale et fort portée sur les métiers de l'Horeca ne permettaient pas un respect suffisant des règles de distanciation. La Ville de Bruxelles a donc pris les devants. Une partie de l’espace libéré permettra l’installation d’arceaux vélos et de nouvelles terrasses pour les commerces et restaurants de la rue. "Les livraisons seront facilitées grâce à des espaces spécifiques, hors circulation, accessibles le matin de 4h à 11h", précise la Ville via communiqué.

"Les aménagements actuels sont temporaires. Ils seront prochainement remplacés par un réaménagement complet et durable de la rue. Une étude est en cours de réalisation et aboutira à l’obtention d’un permis ainsi qu’à la sélection d’un entrepreneur."