La plateforme bruxellois de vélos électriques partagés modifie sa zone de couverture. Son territoire s'agrandit au nord de Schaerbeek, au Docks Bruxsel, à Woluwe-Saint-Pierre, à Auderghem et à Boitsfort. Il rétrécit cependant à Stalle et Diamant et ferme à Alma, la gare de Calevoet et Simonis, annonce BX1.

Pour Billy Bike, cette modification a pour but d’augmenter le nombre de vélos disponibles dans les zones à forte demande d’améliorer la connexion avec les zones périphériques et de répondre aux nombreuses demandes des utilisateurs.

Pour mémoire, en septembre dernier, la start-up a doublé sa flotte, atteignant ainsi le nombre de 600 vélos à disposition des Bruxellois.