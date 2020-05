Cowboy a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires record : une croissance de 230 %, soit un triplement de ses ventes, sur la période de janvier à avril 2020 par rapport à la période correspondante en 2019.

Au cours d'une période pleine de challenges pour de nombreuses start-ups, Cowboy a vu ses ventes d’avril bondir de 40 % par rapport au mois de mars, malgré les restrictions imposées par le confinement sur ses principaux marchés. Selon l'entreprise, cette croissance témoigne d'une évolution de la demande des consommateurs : l’utilisation d’un moyen de transport plus sûr devient une priorité pour les citadins du monde entier.

"Les décisions récentes de Berlin, Paris, New York, Milan et Bruxelles d'augmenter l'espace dédié aux cyclistes et aux piétons confortent notre point de vue selon lequel ces mesures entraîneront un changement durable dans le monde de l’après Covid-19."

Cowboy a également remarqué des changements significatifs dans le comportement de ses utilisateurs ces dernières semaines. En Belgique, depuis le début du lockdown le 16 mars, les utilisateurs ont parcouru à ce jour la distance stupéfiante de 647 300 km, soit 16 fois le tour du monde à vélo. À Anvers et à Bruxelles, les usagers ont parcouru trois fois plus de kilomètres en avril qu'en mars. À Liège, ils ont fait deux fois plus de vélo en avril qu'au cours du mois précédent.

Le trajet moyen des utilisateurs est passé de 5 km en mars avant les restrictions liées au confinement à 6 km en avril. En février, 50 % des utilisateurs Cowboy utilisaient leur vélo aux alentours des heures d'ouverture et de fermeture habituelles des bureaux. Ce pourcentage est passé à 28 % en avril. "L'heure de pointe survient désormais à 15h, prouvant que le vélo électrique est aujourd’hui plus qu'un simple moyen de se rendre au travail et qu'il sert également à faire des courses et de l'exercice."

En Allemagne, le nombre d’utilisateurs Cowboy actifs a augmenté de 100 %. Ceux-ci utilisent le vélo électrique intelligent afin de remédier à la fermeture des transports en commun. Tous pays confondus, le nombre de kilomètres parcourus a augmenté de 100 % par rapport à la période précédant l’épidémie et a franchi le million de kilomètres pour le mois d’avril. Ce chiffre représente un record historique pour Cowboy, ainsi qu’une augmentation incroyable de 800 % en base annuelle.

"Nous avons toujours pensé que la mobilité urbaine se devait d’évoluer, en visant à réduire le stress, la circulation et la pollution. Cependant, la pandémie a accéléré cette évolution en nous obligeant tous à repenser certains éléments de notre vie, à savoir notre façon de travailler, de faire nos courses et de nous déplacer. Plus que jamais, nous souhaitons inscrire ce changement dans la durée", explique le CEO de Cowboy, Adrien Roose.