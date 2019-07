La station de métro implantée dans la gare Centrale va subir d’importants travaux de rénovation. Ils devraient, si tout va bien, démarrer en septembre 2020. Lundi soir, lors du conseil d’administration de la Stib, un protocole d’accord a en effet été signé entre la Stib, Beliris et la Région bruxelloise.

L’objet du protocole porte sur les modalités de coopération entre Beliris, la Région bruxelloise et la Stib, concernant spécifiquement la maîtrise d’ouvrage ainsi que le financement et le paiement des travaux de rénovation dans la station de métro.

Comme déjà annoncé, le financement de ces travaux de rénovation, à charge de Beliris, s’élève à 20 millions d’euros. Le chantier aurait déjà dû se tenir lors de la précédente législature, mais a dû être reporté, afin notamment de ne pas être concomitant des travaux du piétonnier, fait savoir le cabinet de Pascal Smet (one.brussels), ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics.

"Les permis d’urbanisme ont été délivrés. Nous ne sommes pas encore au bout du volet administratif et les travaux des impétrants doivent être réalisés mais nous espérons que les travaux puissent démarrer pour le mois de septembre 2020", explique Cindy Arents, porte-parole de la Stib.

La gare Centrale est la gare la plus fréquentée du pays. L’objectif du projet est de doubler le volume de la station, d’améliorer la fluidité des véhicules et le confort des voyageurs. La station sera également rendue plus sécurisante. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite sera renforcée.