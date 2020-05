La Stib vient de passer une commande de 128 nouveaux bus hybrides de la marque Volvo. Budget de la commande : environ 50 millions d’euros HTVA. Les bus seront livrés à la mi-2021, nous indique la Société des transports intercommunaux bruxellois. Il s’agit de modèles de type 7900. "Le Volvo 7900 hybride est entièrement propulsé par l’électricité, silencieux et sans émissions, jusqu’à 20 km/h. À des vitesses plus élevées, un petit moteur diesel est automatiquement activé" , explique la web revue lachronique.be.

"La consommation de carburant et les émissions de CO 2 sont de 25 à 40 % inférieures à celles d’un bus diesel correspondant. Les émissions de particules et d’oxyde d’azote sont 50 % plus faibles." Cette commande fait partie d’un accord-cadre en lien avec le plan bus que la Stib met en œuvre depuis 2018. Volvo a déjà livré 110 engins de ce type à la Stib.