Coup d’accélérateur dans le projet du futur tram 10. La Stib ambitionne pour rappel de créer une ligne de tram supplémentaire (la "10") pour relier le nord de Bruxelles (et en particulier Neder-Over-Heembeek) au centre de la Région. "Une opportunité de décloisonner les quartiers en les reliant au centre-ville", aux yeux du bourgmestre Philippe Close (PS).

La société de transport bruxelloise vient d'annoncer qu’elle allait déposer la demande de permis d’urbanisme d’ici la fin de cette semaine. Le tracé de la demande de permis fait 5 kilomètres et demi et l’étude d’impact a déjà été réalisée. Urban Brussels va analyser la demande de permis d’urbanisme et une date de l’enquête publique sera dès lors fixée.