"Totalement irresponsable en période de corona", a déclaré la Stib, car il faut désormais précisément suffisamment de place dans le métro pour pouvoir respecter les règles de distanciation. Une réunion entre la direction et le syndicat est programmée encore mercredi. "La réunion d'aujourd'hui servira principalement à écouter les revendications du syndicat libéral, qui ne sont pas claires pour le moment", a déclaré une porte-parole de la Stib.

Le syndicat dénonce la charge de travail et les conséquences d'un absentéisme élevé et estime également que les équipements mobiles ne répondent pas aux exigences de bonne qualité.

La porte de la direction est toujours restée ouverte, souligne la Stib. "Des points sont discutés en front commun syndical. Il y a eu une réunion avec le médiateur social lundi pour signer une convention collective de travail sur les métiers lourds, et un nouveau rendez-vous est prévu pour cela vendredi".

La circulation des bus et trams n'est pas perturbée, mais environ un métro sur deux circule.

La CSC et la CGSP se distancient des actions de la CGSLB à la Stib

Les syndicats chrétien et socialiste ne soutiennent pas les actions lancées mercredi matin par les libéraux de la CGSLB pour perturber le métro bruxellois, a réagi auprès de Belga Robert Timmermans, délégué permanent CSC. La CGSLB "utilise les intérêts (des travailleurs et travailleuses) pour servir son propre agenda, qui est d'obtenir un délégué permanent supplémentaire", dénoncent la CSC et la CGSP dans une communication à leurs affiliés. Seul un métro sur deux, environ, roule sur les quatre lignes du métro bruxellois (M1, M2, M5 et M6) depuis mercredi matin, en raison d'actions syndicales débutées à l'aube par le syndicat libéral CGSLB. Ce dernier dénonce "un malaise social persistant" et devait rencontrer la direction vers 11h00 pour lui faire part de ses griefs.

Pour les deux autres syndicats, ces actions constituent une manoeuvre des libéraux dans le but d'obtenir un délégué syndical permanent supplémentaire. "Le syndicat libéral se plie en quatre pour faire croire qu'il existe un complot entre la direction générale, Cohezio (service externe de prévention), la CGSP et la CSC, et même le conciliateur social", pointent ces deux dernières.

"Lors de la réunion de la commission paritaire de ce lundi (...), le président de la commission paritaire a réaffirmé le non-respect par le syndicat libéral de la CCT 'gestion des conflits'. Du fait que la direction générale n'a jamais fermé la porte au dialogue social, le conciliateur social ne voit pas l'intérêt, pour l'instant, de faire appel à ses services", poursuivent les syndicats chrétien et socialiste.

La CSC et la CGSP estiment dès lors qu'il est prématuré d'entreprendre des actions. "La porte est toujours ouverte à la négociation", poursuivent-elles, rejoignant les propos de la direction.

Quant aux groupes de travail réclamés par la CGSLB pour appréhender service par service certains problèmes, "ils ont été constitués en front commun" et abordent notamment les difficultés liées aux horaires et pauses, comme réclamé par les libéraux mercredi matin.

Alors que la CGSLB devait présenter dans la matinée un "échéancier à court, moyen et long terme" à la direction, un calendrier en complément des groupes de travail a déjà été approuvé par la direction, relèvent les représentants chrétiens et socialistes du personnel. Cet agenda prévoit la signature d'une Convention collective de travail (CCT) "Crédit temps fin de carrière" en décembre, d'un cahier de charge suivi d'une enquête concernant les risques psychosociaux en janvier 2022 et une échéance pour les négociations sur l'accord interprofessionnel (AIP) 2021-2022 d'ici mars.

"Nous trouvons très regrettable que le syndicat libéral laisse ses troubles internes prendre le pas sur les intérêts des travailleurs, qui attendent avec impatience leur prépension, une vraie amélioration des conditions de travail, des perspectives de carrière ou de fin de carrière faisable ou encore un bon accord interprofessionnel", concluent la CGSP et la CSC.