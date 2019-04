Des bus qui se rechargent en cours de trajet : c'est la nouvelle technologie que la Stib teste depuis fin avril sur sa ligne 64. Sur son site Internet, la société de transport bruxelloise se targue ainsi de faire bouger les choses sur son réseau. "Un véhicule électrique articulé qui se recharge en cours de trajet, c'est une première en Belgique !"

En septembre 2018, le réseau a accueilli des midibus totalement électriques. Un mois plus tard, ce sont des bus électriques standards et des bus hybrides électriques standards qui ont été mis en service. "Aujourd'hui, c'est au tour des premiers bus électriques articulés de faire leur apparition sur le réseau de transport en commun bruxellois." Particularité de ces véhicules : ils sont équipés de la technologue " opportunity charging ". Concrètement, cela signifie que les bus, en plus d'être chargés au dépôt en dehors des heures d'exploitation, peuvent également être chargés sur le réseau, durant le service, aux terminus de la ligne.

A partir du 29 avril, ce sont deux exemplaires qui seront testés sur la ligne 64. Des poteaux de rechargement ont pour cela été installés au terminus de la Porte de Namur et à l'entrée du dépôt de Haren. "Ces bus électriques sont équipés de pantographes qui leur permettent de capter l'électricité transmise par les bornes de rechargement" , explique la Stib.

Au terminus, le temps de charge ne dure que quelques minutes : pour un trajet de terminus à terminus, six minutes environ sont suffisantes. "En moyenne, les lignes de bus font 10 km de long. L'autonomie est de 30 à 40 km, ce qui est donc amplement suffisant pour une exploitation normale et permet de pouvoir "sauter" une recharge en cas de besoin." Les deux bus concernés s'ajouteront aux autres bus qui desservent déjà la ligne. Cela permettra à la Stib de tester leur autonomie et leur vitesse de recharge aux terminus ainsi que les procédures d'intervention en cas de soucis techniques aux véhicules ou aux bornes de rechargement.

Pour l'heure, la desserte jusque Machelen continuera à être assurée par des véhicules standards. Dès le 31 août, la ligne sera limitée à Bordet. A partir de cette date, elle sera entièrement exploitée par des bus électriques articulés. Le trajet de Bordet vers Mechelen sera dès lors assuré par la ligne du bus 65.