avec plus de 750 recrutements prévus en 2021 et plus de 1.300 recrutements réalisés en 2020, la Stib va bientôt dépasser le cap des 10.000 collaborateurs et collaboratrices au service de la mobilité en Région bruxelloise.

Personnel de conduite, agents de sécurité, techniciens, managers, etc. Avec plus de 750 recrutements prévus, l’année 2021 ne fera pas exception à la Stib. La société de transport public poursuit sur sa lancée en matière de recrutement afin de mener à bien les nombreux projets en cours et à venir pour développer encore les transports publics bruxellois.

Ces recrutements sont principalement destinés à renforcer le personnel de conduite. La Stib est à la recherche de près de 600 personnes pour la conduite.

Parmi eux, 144 personnes pour le tram, 33 pour le métro et 414 uniquement pour le bus, qui permettront de continuer à renforcer les fréquences et couvrir les besoins liés à l’arrivée de nouveaux véhicules ainsi qu’à la mise en œuvre du Plan Directeur Bus.

La Stib recherche également du personnel technique (électricité, électronique, mécanique, électromécanique, construction…soit près de 70 personnes), du personnel de sécurité (près de 40 personnes), du personnel pour le département signalisation… mais également des people managers et des candidats ayant des compétences liées aux data (IT, marketing, network…).

Au vu des nombreux engagements prévus cette année, la Stib devrait bientôt atteindre et même dépasser le cap des 10.000 collaborateurs et collaboratrices.