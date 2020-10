La Stib a déjà engagé près de mille personnes depuis début 2020 et ce, alors que l’année n’est pas encore finie. Et le compteur va encore augmenter dans les prochaines semaines car ce sont près de 300 postes qui sont encore ouverts aujourd’hui.

Personnel de conduite, ingénieurs, ouvriers techniques, personnel administratif, agents de sécurité, etc. Les possibilités d’emploi ne manquent pas à la Stib. Les projets et évolutions également, ce qui explique que la société est continuellement à la recherche de collaborateurs et collaboratrices supplémentaires. Et l’année 2020 ne fait pas exception !

Près de 1.000 postes ont déjà été pourvus à la Stib en 2020. Il s’agit de remplacements et de nouvelles fonctions, principalement du personnel de conduite et du personnel technique. Ces chiffres vont encore évoluer car de nombreux postes sont encore ouverts pour cette année.

D’ici la fin de l’année ce sont encore près de 300 postes qu’il reste à satisfaire. Du personnel de conduite et du personnel technique (mécanique, pneumatique, signalisation, construction…), toujours, mais également des project managers, des ingénieurs, des program managers, etc.

"Le recrutement n’est pas quelque chose de linéaire, de totalement fixé et figé à l’avance. C’est un processus continu. Les besoins évoluent toujours en cours d’année. Aux postes à remplir prévus s’ajoutent les départs imprévus à remplacer, les projets qui évoluent et demandent du personnel supplémentaire, les mutations internes qui ont un effet en cascade sur le recrutement en ouvrant de nouveaux postes, etc.", explique Johan Claes, Employer Branding..

La crise du Covid n’a pas eu d’impact sur le nombre de postes à pourvoir, ni sur le recrutement, qui s’est poursuivi ces derniers mois et se poursuit toujours.

"La fermeture temporaire des centres de formation a provoqué des retards dans l’entrée en service de collaborateurs et collaboratrices devant suivre un écolage, par exemple à la conduite. Depuis, les formations ont repris et les écolages se poursuivent", indique Petra Fissette du service Recrutement.