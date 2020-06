La grande nouveauté du nouveau modèle full est qu’il délivre également des cartes Mobib Basic.

Suspendue à cause de la crise du Covid-19, l'installation des nouveaux automates de la Stib (baptisés GO) reprend. Ce mois de juin, douze nouveaux appareils seront installés. Huit- dont un light - seront installés gare du Midi et quatre - dont un light - dans la station Louise.

La version light permet de recharger sa carte Mobib (Basic et nominative) et accepte uniquement le paiement par carte bancaire. La version full permet, comme c’est le cas des GO actuels, de recharger une carte Mobib (Basic ou nominative) et d’acheter des tickets sans contact. Le paiement peut se faire soit en espèces, soit par carte bancaire ou en paiement sans contact (carte ou smartphone).

"La grande nouveauté du nouveau modèle full est qu’il délivre également des cartes Mobib Basic", explique la Stib. "Plus besoin donc de se rendre en Kiosk, Bootik ou de commander sa carte par Internet. Les nouveaux automates de vente offrent également la possibilité de retirer des tickets événementiels (EventPass). L’EventPass est un titre de transport inclus dans le ticket d’entrée d’un événement culturel ou sportif et qui donne accès à un aller-retour sur le réseau de la Stib."

La Stib rappelle encore que "le déploiement des nouveaux automates de vente a débuté à l’automne 2019 par une phase pilote. Dix nouveaux automates (un mix des deux versions) ont été installés sur le réseau (Rogier, Gare du Midi, Schuman, Arts-Loi, Gare centrale, Parc, Bourse). L’objectif du pilote était d’évaluer le bon fonctionnement des nouveaux appareils et de la plateforme de gestion. Les installations vont ensuite se poursuivre avec l’objectif de remplacer l’ensemble des automates actuels par les nouveaux modèles d’ici le printemps 2022.

D’ici le printemps 2022, les 403 automates de vente GO actuellement répartis sur l’ensemble du réseau auront été remplacés par ces nouvelles versions.