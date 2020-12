Après “Voices of Brussel”, voici “Voices of Christmas”. Le bus messager de la Stib reprend du service à l’occasion des fêtes de fin d’année afin de diffuser des vœux aux Bruxellois de la part de leurs proches. Le véhicule, un midibus équipé de haut-parleurs, sillonnera du 15 au 23 décembre prochain les rues de Bruxelles.

Grâce au concours des "Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre", les messages sélectionnés seront chantés et enregistrés par la chorale. Ces morceaux musicaux seront ensuite diffusés devant le domicile des personnes à qui ils sont destinés. Une façon de connecter de manière originale toutes celles et ceux qui ne peuvent se voir en cette période traditionnellement propice aux réunions en famille ou entre amis.

Toutes les personnes qui souhaitent faire parvenir leurs vœux via l’action "Voices of Christmas" sont invitées à envoyer leur message écrit via le site internet et les réseaux sociaux de la Stib depuis ce mardi. Les messages ne doivent pas être trop longs pour qu’ils puissent être enregistrés sous forme de chanson.

La personne qui a envoyé le message sera prévenue par mail le jour avant sa diffusion. Elle pourra ainsi, si elle le souhaite, prévenir le destinataire du message.

Les voyageurs le savent, des messages vocaux sont diffusés dans la plupart les véhicules de la Stib pour annoncer le prochain arrêt. Cette année, à certains arrêts de bus et de tram, ces annonces se pareront également d’un peu de magie car elles seront aussi faites en chantant.

Voices of Brussels

La STIB a déjà mené une action similaire à Voice of Christmas en avril dernier. En pleine période de confinement, le bus "Voices of Brussels" avait transporté des messages personnalisés destinés aux proches habitant la Région de Bruxelles-Capitale. A cette occasion 136 messages personnalisés ont été diffusés durant le mois d'avril.