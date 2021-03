Pour faciliter les déplacements vers les centres de vaccination et apporter son soutien à la campagne de vaccination en cours, la Stib permet à tous les Bruxellois de bénéficier d’un aller-retour gratuit pour se faire vacciner.

A partir de ce jeudi 18 mars, toutes les personnes qui ont reçu une invitation à se faire vacciner à Bruxelles peuvent emprunter gratuitement le réseau de la Stib lors de chacun de leurs rendez-vous.

La vaccination se fait en deux fois. Les personnes concernées bénéficient donc de la gratuité pour les deux allers-retours vers les centres de vaccination à Bruxelles.

Concrètement, sur l’invitation à se faire vacciner envoyée par la Commission communautaire commune (Cocom) figure un numéro personnel de vaccination. Celui-ci permet de prendre rendez-vous dans un des 10 centres de vaccination bruxellois. Ceux qui souhaitent s’y rendre en transport public pourront également grâce à ce numéro personnel commander leurs tickets vaccination gratuits en suivant le lien vers la plateforme mise en place par la Stib. Ce lien sera également présent sur l’invitation envoyée par la Cocom.

Une fois le formulaire complété, les personnes concernées recevront par e-mail deux codes à usage unique permettant d’imprimer gratuitement deux aller-retour aux automates de vente Go présents dans les stations de métro et de pré-métro ainsi qu’aux principaux arrêts de surface. Il faudra sélectionner Event Pass sur l’automate et introduire les codes personnels reçus par email.

Afin d’éviter tout stress pour les voyageurs le jour de la vaccination, les tickets peuvent être retirés à l’avance à n’importe quel automate de vente. Il n’est pas nécessaire d’attendre le jour de la vaccination.

Les personnes qui ne disposent pas d’un ordinateur trouveront dans l’invitation de la Cocom un numéro de téléphone leur permettant de joindre un opérateur qui les aidera dans leurs démarches.

Un plan d’accessibilité en transport public des 10 centres bruxellois de vaccination est disponible sur le site de la Stib.

"Cela fait partie de l’essence même de la Stib d’être au service de la population. Nous répondons présents chaque fois que Bruxelles a besoin de nous. Notre personnel l’a montré durant le confinement et continue à le montrer tous les jours", souligne Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB.

"Dès aujourd’hui, toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois invités à se faire vacciner pourront s'y rendre gratuitement en transports publics. Les personnes à mobilité réduite qui empruntent habituellement le service Taxibus pourront également s'y rendre gratuitement en réservant leur trajet via la "ligne accessibilité'", précise la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke van den Brandt (Groen).

"La vaccination des Bruxelloises et des Bruxellois s’accélère de jour en jour. Dès la semaine prochaine, trois nouveaux centres de vaccinations renforceront l’offre déjà existante. Les trajets offerts par la Stib viendront donc encore plus améliorer l’accessibilité de la vaccination pour toutes et tous", souligne le ministre bruxellois de la santé, Alain Maron.