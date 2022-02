Ils ont fait leur apparition ce jeudi dans la rue des Bogards et la rue des Alexiens, dans le Pentagone bruxellois. Des petits potelets marquent désormais la séparation entre la voie automobile et la piste cyclable suggérée. Une infrastructure qui peut paraître anodine, mais qui s’avère en réalité assez atypique dans la capitale.

© D.R.

Il s’agit en effet ici d’un "test" mené à l’initiative de l’échevin de la Mobilité, Bart Dhondt (Groen). C’est la première voirie communale de Bruxelles-Ville à bénéficier de ce type d’infrastructure. "Nous avons reçu des demandes de l'école, de cyclistes, d'habitants et commerçants suite aux problèmes de sécurité", indique le cabinet échevinal. Les principales raisons : le stationnement trop fréquent de véhicule et la circulation sur les pistes cyclables.

Un dispositif ponctuel

Les potelets, d’une matière molle et assez flexible, ne sont pas installés tout le long de la voirie, mais seulement à différents endroits stratégiques. Seule une partie du dispositif a été mis en place ce jeudi : le reste suivra vendredi et au début de la semaine prochaine.

© D.R.

Informé du projet, le Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) ne se dit pas favorable à ce type de poteau "dans l’absolu". "Quand on a des poteaux, on enferme les cyclistes. Il est plus difficile dépasser, d’éviter un obstacle…", explique Florine Cuignet, responsable bruxelloise du Gracq. Mais dans ce cas précis de la rue des Bogards, l’organisme approuve la démarche, car "il n’y a pas le choix". "C’est malheureusement devenu une nécessité à cause de l’incivilité et le stationnement sauvage intense à cet endroit. Mais ce type de dispositif doit rester ponctuel."

Ce type de poteau a déjà été mis en place par la Région sur les chaussées de Gand et de Wavre pour les raisons similaires. À l’heure actuelle, la Ville ne compte d'ailleurs pas généraliser ce système. "Rien de prévu car il faudra évaluer ce test en premier lieu", indique l’échevinat de la Mobilité.