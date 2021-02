Le nombre d'accidents de la route impliquant des cyclistes en Région bruxelloise sur la période 2011-2019 est en augmentation d’au moins 123%. C’est ce qui ressort des données obtenues par la députée Bianca Debaets (CD&V) auprès de la ministre bruxelloise de la Mobilité et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt (Groen).

Au cours des neuf premiers mois de 2020, on a aussi constaté que 72% des accidents de cyclistes impliquaient également une voiture ou un autre véhicule motorisé. Dans 21 cas, il s'agissait même d'un véhicule de la Stib, des TEC ou de De Lijn. "Nous avons encore un long chemin à parcourir si nous voulons devenir une Région avec zéro décès sur la route", estime Bianca Debaets.

"De plus en plus de personnes optent pour le vélo au lieu de la voiture, ce qui est bien sûr positif, mais malheureusement l'infrastructure n'est pas encore complètement adaptée à cette explosion", poursuit Bianca Debaets. "Les nouveaux cyclistes sont parfois décontenancés par l'environnement urbain animé. Donc, en plus des ajustements d'infrastructure nécessaires, la formation et la sensibilisation sont également très importantes pour les cyclistes et les autres usagers de la route".

Un quart des accidents dans des Zones à forte concentration d’accidents

Environ un quart de tous les accidents de la route impliquant des cyclistes au cours des trois premiers trimestres de l'année dernière ont eu lieu dans l'une des zones à forte concentration d’accidents (Zaca). Divers accrochages se sont également produits sur la nouvelle infrastructure cyclable construite pendant la crise sanitaire.