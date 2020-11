La question de l’ouverture et fermeture du bois de la Cambre fait débat. Pour mémoire, le bois devra rouvrir endéans le samedi 12 novembre, soit trente jours après le jugement rendu par le tribunal de première instance qui a donné raison à la commune d'Uccle dans l'épineux dossier de la fermeture du bois.

Pour mieux comprendre le profil, les motivations et les ambitions des personnes qui utilisent, de façons différentes le bois, des chercheurs de la VUB et ULB, en collaboration avec le Brussels Studies Institute, ont lancé une enquête que vous retrouvez ici. Celle-ci se compose de 4 parties.

Le premier volet vise à connaître l'utilisation qu'en font les usager, le second vise à connaître les ambitions souhaitées pour l'avenir du bois, le troisième volet vise à connaître l'utilisation personnelle qu'en font les usagers et le dernier consiste à connaître les habitudes, en général, par rapport à la problématique de la mobilité et aux espaces verts.

Compléter le questionnaire prendra environ 5-10 minutes. Le questionnaire est anonyme et les données seront traitées de manière conjointe. Les résultats seront publiés au début de l’année 2021.