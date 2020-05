La zone apaisée, en vigueur depuis ce lundi, est loin de faire les affaires des commerçants de la rue Vanderkindere. Reportage.

Depuis ce lundi, une quinzaine de voiries de la commune d’Uccle sont passées en zone 20. Concrètement, cela signifie que l’espace public est partagé, avec priorité aux piétons, qui peuvent donc circuler sur toute la largeur de l’espace public. Les conducteurs, cyclistes y compris, doivent leur laisser la priorité et respecter la vitesse maximale de 20 km/h. Mais cette mesure, d’application jusqu’au 30 juin, fait débat dans la commune.

Du côté de la rue Vanderkindere, sur le tronçon commerçant entre l’avenue Albert et la rue de la Mutualité, les avis divergent. Certains riverains et commerçants saluent cette mesure qui va permettre - ils l’espèrent - de faire respecter la distanciation sociale. En revanche, beaucoup craignent que la nouvelle limitation de vitesse ne soit pas respectée.

Actuellement, seul un marquage au sol indiquant la limite à 20 km/h a été réalisé. "Ce n’est pas avec cet unique marquage que les cyclistes vont lever le pied ! Cela n’a pas de sens d’inciter les automobilistes à rouler à du 20 km/h si c’est pour que les cyclistes et trotinettistes les dépassent", fustige Robert.

Un avis partagé par André, qui habite dans le quartier. "Certains cyclistes roulent dangereusement et ne respectent pas toujours le code de la route. Déjà que la vitesse de 30 km/h n’est pas respectée et voilà qu’on place ce tronçon a 20 km/h. C’est une aberration."

En revanche, un commerçant voit, lui, d'un bon oeil cette réduction de vitesse. "J’ai déjà failli me faire écraser à plusieurs reprises et cette zone 20 est une bonne chose. La rue est à sens unique et il y a beaucoup de piétons donc c’est une bonne chose. En revanche, j’espère que la commune va installer des dispositifs dissuasifs car ce n’est pas le simple marquage au sol qui va faire changer la situation", explique-t-il.

Afin de respecter les distances de sécurité, certaines places de parking ont été supprimées pour y placer des bacs à fleurs et des barrières, ceci afin de permettre aux éventuelles files devant les commerces d'empiéter sur la rue. Une fameuse tuile pour certains commerçants qui déplorent l’absence de concertation. "Ce dispositif ne sert à rien du tout, si ce n’est à supprimer des places de parking", explique un commerçant. "Les places ont été supprimées samedi dernier, sans que nous ayons été concertés. Il y a déjà quatre chantiers en cours dans la rue, ce qui nous prend déjà la moitié des places de parking. De plus, deux zones de livraison ont été supprimées sans être remplacées."

Un avis partagé par une commerçante voisine, qui tient une pâtisserie. "Nous avons reçu le toutes-boîtes nous informant de la suppression des places de parking deux heures après que le dispositif ait été installé ! Il s'agit de simples barrières et de bacs à plantes qui, non seulement, ne sont pas esthétiques mais qui en plus sucrent des places de stationnement, alors que le stationnement est déjà compliqué en temps normal", déplore-t-elle.

En revanche, elle jette un oeil positif sur la zone 20. "Je pense qu’il peut s’agit d’une bonne mesure car les gens circulent un peu dans tous les sens dans cette artère et cela va permettre de réduire le risque d’accident, à condition toutefois que la limitation de vitesse soit respectée", dit-elle.

Contacté, l’échevin de la Mobilité Thibaud Wyngaard (Ecolo) explique que d’autres dispositifs dissuasifs vont encore voir le jour. "Des panneaux vont être placés aux entrées des tronçons concernés. On travaille aussi à la réalisation de banderoles pour rappeler qu’il s’agit d’un espace partagé. Du mobilier urbain a également été placé pour rendre l’espace un peu plus agréable, et des barrières ont été installées pour élargir les cheminements piétons", explique-t-il.

Enfin, selon l'échevin, une concertation a bien eu lieu avec les commerçants pour les avertir du projet. "Une concertation étroite a été organisée entre la commune et les présidents de l’ensemble des associations de commerçants. Plusieurs réunions ont eu lieu pour présenter le dispositif et pour recueillir leurs remarques", poursuit Thibaud Wyngaard. "Il faut savoir que nous avons reçu beaucoup de courriers de la part d’Ucclois qui s’insurgeaient du non-respect des distances sociales et c’est aussi pour répondre à ces craintes que nous avons mis en place ces dispositifs. Nous allons à présent analyser la situation jour après jour et adapter le dispositif en présence si on se rend compte qu’il n’est pas suffisamment adapté."