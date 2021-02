Durant le weekend du 30 et 31 janvier 2021, la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) a organisé plusieurs opérations visant à améliorer la sécurité routière sur son territoire.

L’opération Safely Drive a été organisée en partenariat avec le service des Douanes et Accises. Cette collaboration entre la police locale et les Douanes a été initiée en 2020 et se déroule régulièrement sur le territoire de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse. Ces opérations permettent, en plus d’améliorer la sécurité routière, de lutter contre le sentiment d’impunité avec la présence des Douanes sur les barrages routiers en vue de récupérer des amendes pénales et/ou taxes impayées.

Lors de cette opération, 48 véhicules ont été contrôlés. Parmi eux, deux conducteurs conduisaient sous l’influence de l’alcool (retrait de permis de conduire pour 6h et retrait immédiat du permis de conduire pour 15 jours) ainsi qu’un conducteur sous l’influence de stupéfiants (retrait immédiat du permis de conduire pour 15 jours). Dix PV roulage ont également été dressés durant l’opération dont deux ont menés à des dépannages de véhicules par la police locale.

A côté de ces résultats roulage, sept amendes pénales pour un montant total de 29 599,41 € ont été récupérées par les Douanes, notamment via la saisie de quatre véhicules par ce service. Par ailleurs, douze contrôles de carburants visuels ont été effectués par les Douanes. Tous se sont avérés négatifs.

La zone de police Bruxelles Nord et les Douanes indiquent qu'elles vont poursuivre leur collaboration.