Les mercredi 27 et jeudi 28 mai, la zone de police Bruxelles-Ouest a pris part à des opérations de sécurisation. Le mercredi 27 mai, une opération "blackspot" a été organisée. Cette opération vise principalement la sécurité routière sur l’ensemble du territoire zonal.

Au cours de cette opération, 43 procès-verbaux pour non-respect du Règlement Général de police ont été dressés. 76 perceptions immédiates ont été rédigées. Quatre personnes en défaut de contrôle technique ont été contrôlées et verbalisées. Une déchéance du permis de conduite a été prononcée. Le jeudi 28 mai, en collaboration avec l’ensemble des zones de police de la Région Bruxelles-Capitale, la police fédérale et le Parquet de Bruxelles, une OPS plan canal a été organisée de 17 h à 1h. Trente points de contrôle ont été déterminé sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Ouest.

L’OPS plan canal accentue ses efforts sur la recherche de stupéfiants, les faux documents et d’armes, mais elle permet également une augmentation de la visibilité des forces de police sur le terrain. Dans le cadre de cette opération, quatre personnes ont été privées de leur liberté et mises à disposition du Parquet. Pour deux d’entre eux des stupéfiants ont été trouvés dans le véhicule, ainsi qu’une somme relativement importante d’argent. Les perquisitions aux domiciles des suspects se sont avérées négatives ; ils ont néanmoins été mis à la disposition du Parquet. Via les ANPR, la plaque d’immatriculation d’un véhicule est ressortie comme ayant été impliquée dans le cadre de plusieurs vols graves.

Lors de la fouille du véhicule, une pince coupante, un tournevis, un brise-vitre, des gants et des bonnets noirs ont été trouvés ainsi qu’une plaque d’immatriculation de reproduction. Un des deux occupants du véhicule pourrait avoir été impliqué dans un vol avec effraction aux Pays-Bas. Le conducteur et le passager ont été mis à la disposition du Parquet. Outre ces faits, 60 véhicules et 111 personnes ont été contrôlés durant cette opération. 6 procès-verbaux pour détention de stupéfiants et 16 procès-verbaux roulage ont été dressés.

Une soixantaine de membres du personnel de la zone s’est engagée pour assurer le bon déroulement de ces opérations. Durant cette période de crise sanitaire où notre personnel a été sollicité plus qu’à l’accoutumée, la zone de police Bruxelles-Ouest entend maintenir son implication dans ses missions préventives et de sécurisation et continuer à assurer une présence constante sur le terrain.