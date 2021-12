En mai dernier, un drame s’est produit rue Léopold 1er à Laeken : un piéton qui traversait la rue avec son épouse a été percuté par une voiture roulant à vive allure et a perdu la vie. Le chauffeur, en délit de fuite, a finalement été retrouvé et arrêté en septembre dernier.

Pour éviter qu’un nouveau drame ne se produise, les autorités communales ont décidé d’installer six coussins berlinois, en plus du radar préventif et de la chicane récemment installés.

"On avait promis d’intervenir et on le fait. Le but est vraiment de faire ralentir les automobilistes. La plupart respectent la limitation, mais une partie non. On va donc continuer ce genre d’actions car il faut une prise de conscience", déclare l’échevin de la Mobilité à la Ville de Bruxelles, Bart Dhondt (Groen), qui rappelle que la voirie se situe en zone 30. Dans le cadre du plan régional de mobilité "Good Move", un plan de circulation est à l’étude afin de réduire le trafic de transit dans le quartier.