Quelques semaines après avoir lancé le concept de “quartier scolaire” à Tivoli, la Ville de Bruxelles veut déjà réitérer l’expérience et annonce vouloir revisiter en profondeur le plan de circulation du quartier Reper-Vreven, c’est-à-dire le périmètre septentrional de la commune compris entre l’avenue Houba de Strooper et l’avenue Jean Sobieski.

Le concept : décourager le trafic de transit (extrêmement fréquent à l’heure actuelle entre les deux avenues) par un jeu de sens interdits. “C’est un quartier avec beaucoup d’écoles et d’habitations. On a reçu des plaintes quant à la dangerosité du trafic. On veut appliquer la vision de Good Move, le plan régional de mobilité, en diminuant le transit”, explique l’échevin Bart Dhondt (Groen), en charge de la Mobilité à la Ville, qui espère que la mesure va encourager les citoyens à opter pour le vélo ou la marche.

(...)